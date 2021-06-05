شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة  السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-15 26-15 27-15 بيت لحم 25-15 26-15 27-15
رام الله والبيرة 24-14 25-14 26-14 طولكرم 28-17 29-17 30-17
نابلس 27-16 28-16 29-16 قلقيلية 28-17 29-17 30-17
جنين 29-17 30-17 31-17 سلفيت 25-15 26-15 27-15
طوباس 30-18 31-18 32-18 روابي 27-16 28-16 29-16
الخليل 24-14 25-14 26-14 غزه 27-18 28-18 29-18
أريحا 35-22 36-22 37-22 خانيونس 27-18 28-18 29-18
الأغوار الشمالية 33-20 34-20 35-20 رفح 28-17 29-17 30-17
 

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