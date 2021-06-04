بالأسماء: داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاحد













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد.وطالبت الهيئة، في تصريح نشرته، مساء اليوم الجمعة، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، يوم غدٍ السبت، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخانيونس.ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الأحد، في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.