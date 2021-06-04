قناة إسرائيلية: رئيس (كنيست) سيعلن نجاح لابيد بتشكيل الحكومة.. وهذا موعد التنصيب

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن ياريف ليفين، رئيس (كنيست)، مساء اليوم الجمعة، أنه سيعلن في الجلسة الكاملة، يوم الاثنين المقبل، بأن يائير لابيد، زعيم حزب (هناك مستقبل)، قد نجح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.وبحسب القناة، فإنه بعد أن يعلن ليفين، نجاح لابيد، فإنه من المقرر عقد جلسة خاصة؛ لمناقشة الحكومة الجديدة والتصويت على تشكيلها.وقالت: "إن هذا يعني أنه من المرجح أن يتم تنصيب الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء المقبل أو الاثنين".