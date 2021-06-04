ظريف: نتنياهو ذهب الى مزبلة التاريخ مثل ترامب وبومبيو

رام الله - دنيا الوطنقال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ذهب إلى مزبلة التاريخ مثل حلفائه المعادين لإيران إلا أن إيران مازالت صامدة بشموخ"، على حد تعبيره.جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية في موقع (تويتر)، حيث قال: "إن نتنياهو ذهب أيضا الى مزبلة التاريخ في طريق الذل لحلفائه المعادين لإيران –بولتون وترامب وبومبيو.. إن إيران مازالت صامدة بشموخ"، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).وتابع ظريف في تغريدته: "هذا هو المصير الذي آل اليه على مدى آلاف الأعوام، جميع الذين راودتهم أحلام إيذاء الإيرانيين.. الزمن هو زمن تغيير المسار".ويشار إلى أن تغريدة ظريف تأتي بعد إعلان نفتالي بينت نجاحه بتشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب بإسرائيل بانتظار موافقة الكنيست "البرلمان الإسرائيلي" عليها لإخراج نتنياهو من رئاسة الوزراء بعد 12 عاما خدم فيها بهذا المنصب وبات أطول شخص مدة في هذا المنصب.