دولي

مصرع تسعة عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

مصرع تسعة عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين
رام الله - دنيا الوطن
صدم قطار ركاب تسعة عمال مد سكك حديدية وقتلهم على القضبان بشمال غرب الصين اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وقالت محطة (CCTV) الحكومية في تطبيقها الإخباري إن الضحايا كانوا من بين أكثر من 50 عاملا يصلحون جزءا مغلقا من مسار القطار. ولم يكن من الواضح لماذا كانوا على المسار الآخر، الذي كان مفتوحا في ذلك الوقت ويسير في الاتجاه المعاكس.

والحادث وقع عند الساعة 5:18 صباحا عندما مر القطار على منحنى في مدينة جينتشانغ في مقاطعة قانسو على بعد 1200 كيلومتر (750 ميلا) غرب بكين.

والقطار كان متجها من أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، إلى مدينة هانغتشو الشرقية بمقاطعة تشجيانغ، في رحلة تستغرق قرابة 56 ساعة.

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