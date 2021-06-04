شؤون فلسطينية

(العربية): مصر نسقت مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس لإدخال المعدات المصرية لقطاع غزة

(العربية): مصر نسقت مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس لإدخال المعدات المصرية لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (العربية)، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر لم تسمها، أن جمهورية مصر العربية نسقت مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس؛ لإدخال المعدات المصرية لقطاع غزة.

وبحسب القناة، فقد قالت المصادر: "صندوق دولي برعاية مصرية وأممية لإعادة إعمار قطاع غزة".

وقد وصلت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، آليات مصرية إلى قطاع غزة؛ للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، تمهيدًا لبدء العمل في إعادة اعمار القطاع.

يُذكر أنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه مساء يوم الخميس الماضي، بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الجمعة.

يأتي ذلك في إطار المساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

وكان السيسي قد قرر تخصيص 500 مليون دولار؛ للمساهمة في عمليات إعادة إعمار غزة من خلال الشركات المصرية.

أخبار ذات صلة

مجدلاني يدعو للضغط على الاحتلال للالتزام بالمواثيق الخاصة برعاية الأطفال أثناء الحروب

مجدلاني يدعو للضغط على الاحتلال للالتزام بالمواثيق الخاصة برعاية الأطفال أثناء الحروب

سرحان: وضعنا خطة لعمل المعدات على إزالة الركام لتكون جاهزة للإعمار حال توفر الأموال

سرحان: وضعنا خطة لعمل المعدات على إزالة الركام لتكون جاهزة للإعمار حال توفر الأموال

الاحتلال يقمع &#34;ماراثون القدس&#34; ويصيب 14 مواطنا ويهدم خيمة التضامن في سلوان

الاحتلال يقمع "ماراثون القدس" ويصيب 14 مواطنا ويهدم خيمة التضامن في سلوان

وزيرة خارجية كوت ديفوار: نؤكد موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وندعم حل الدولتين

وزيرة خارجية كوت ديفوار: نؤكد موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية وندعم حل الدولتين

النونو: القدس تعد صاعق تفجير بأي لحظة.. المقاومة أرغمت الجميع على وضع الحلول لقضيتنا

النونو: القدس تعد صاعق تفجير بأي لحظة.. المقاومة أرغمت الجميع على وضع الحلول لقضيتنا

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

(يديعوت): كوخافي يُشكل 14 فريق تحقيق بعد فشل جيشه خلال المعركة الأخيرة

(يديعوت): كوخافي يُشكل 14 فريق تحقيق بعد فشل جيشه خلال المعركة الأخيرة

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جبل صبيح

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جبل صبيح

شاهد: وصول آليات مصرية للبدء في إزالة الركام تمهيدًا لإعادة الإعمار بغزة

شاهد: وصول آليات مصرية للبدء في إزالة الركام تمهيدًا لإعادة الإعمار بغزة

التميمي يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين

التميمي يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين

25 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى

25 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى

فلسطين: وفاتان و311 إصابة جديدة بـ&#34;كورونا&#34; خلال 24 ساعة

فلسطين: وفاتان و311 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

&#34;الخارجية&#34; حراكنا متواصل لتحويل التضامن العالمي إلى موقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

"الخارجية" حراكنا متواصل لتحويل التضامن العالمي إلى موقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

الصحة السعودية تسجل 16 حالة وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 16 حالة وفاة جديدة بـ(كورونا)

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية