(العربية): مصر نسقت مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس لإدخال المعدات المصرية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (العربية)، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر لم تسمها، أن جمهورية مصر العربية نسقت مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس؛ لإدخال المعدات المصرية لقطاع غزة.وبحسب القناة، فقد قالت المصادر: "صندوق دولي برعاية مصرية وأممية لإعادة إعمار قطاع غزة".وقد وصلت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، آليات مصرية إلى قطاع غزة؛ للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة، تمهيدًا لبدء العمل في إعادة اعمار القطاع.يُذكر أنّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه مساء يوم الخميس الماضي، بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الجمعة.يأتي ذلك في إطار المساهمة في إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.وكان السيسي قد قرر تخصيص 500 مليون دولار؛ للمساهمة في عمليات إعادة إعمار غزة من خلال الشركات المصرية.