مجدلاني يدعو للضغط على الاحتلال للالتزام بالمواثيق الخاصة برعاية الأطفال أثناء الحروب

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية: "إن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين، وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوماً استخدمت قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا، أدى إلى استشهاد 67 طفلا فلسطينا، كما مازال الاحتلال يعتقل وفي ظروف صعبة نحو 140 طفلا في سجون الاحتلال".وأضاف مجدلاني: "في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الذي يصادف غدا الجمعة الرابع من حزيران، نؤكد على أهمية حماية الأطفال جسدياً ونفسياً من اعتداءات الاحتلال وأن حمايتهم في زمن الحرب ضمن في القانون الدولي الإنساني".وأكد أن العنف النفسي الذي يعيشه كافة أطفال فلسطين وخصوصا في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال، منافٍ لكافة حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في العيش ببيئة آمنة، مطالباً كافة مؤسسات الطفولة الدولية بالتحرك والعمل على حماية أطفال فلسطين ومنحهم الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، والضغط على الاحتلال للالتزام بالمواثيق الدولية التي كفلت رعاية خاصة للأطفال أثناء الحروب.وأشار مجدلاني إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر، مؤكداً أن الوزارة سوف تراسل كافة مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات العاملة بمجال الطفولة بهذا الخصوص.وأوضح أن وزارة التنمية تولي أهمية خاصة للأطفال ضمن شبكات حماية الطفولة في كافة محافظات الوطن، والتي تتعاون مع كافة الشركاء من أجل تقديم الدعم والمساندة للأطفال عبر نشر ارشادات التوعية ، والتي تساهم في رفع معنويات الأطفال ، وتقديم البرامج وتشجيع الأنشطة.ودعا وزير التنمية كافة المؤسسات العاملة في مجال الطفولة الى تضافر جهودها لحمايتهم ، فالأطفال في هذه المرحلة أكثر حاجة للمساندة واتخاذ إجراءاتها لضمان استمرار برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال، وتقديم الدعم اللازم والطارئ.