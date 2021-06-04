شؤون فلسطينية

سرحان: وضعنا خطة لعمل المعدات على إزالة الركام لتكون جاهزة للإعمار حال توفر الأموال

سرحان: وضعنا خطة لعمل المعدات على إزالة الركام لتكون جاهزة للإعمار حال توفر الأموال
رام الله - دنيا الوطن
شكر ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري عل  الدعم والمساندة في اعمار غزة وإدخال الآليات والمعدات الثقيلة للمباشرة في إزالة الركام والأنقاض .

وأعرب سرحان عن تقديره وعرفانه الكبير لجمهورية مصر العربية حيث أرسلت مهندسين وخبراء مصريين اطلعوا على حجم الأضرار والركام، ثم قامت بإرسال آليات ثقيلة من كباشات وشاحنات ورافعات ثقيلة وغيرها من المعدات .

وأكد سرحان، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفته المسؤول الرئيسي عن ملفات الإعمار وضعت خطة عمل وآلية لعمل الآليات والمعدات الثقيلة عبر الإشراف على عملها في إزالة الركام والأنقاض حتى تكون جاهزة للبدء بالإعمار في حال توفر أموال الاعمار.

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