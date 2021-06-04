بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ مارس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة تسجيل 6238 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في أعلى حصيلة منذ أواخر مارس الماضي.وأظهرت البيانات الحكومية تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 18 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ما يقدر بواحد من بين كل 640 شخصا في إنجلترا أصيب بكوفيد-19 في الأسبوع المنتهي يوم 29 مايو، بالمقارنة بواحد من بين كل 1120 في الأسبوع السابق، وهو ما يشير إلى أعلى نسبة إصابة منذ النصف الأول من أبريل.وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الأربعاء أنه سيلتزم الحذر تجاه رفع القيود المفروضة لمواجهة الوباء.