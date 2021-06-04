شؤون فلسطينية

النونو: القدس تعد صاعق تفجير بأي لحظة.. المقاومة أرغمت الجميع على وضع الحلول لقضيتنا

النونو: القدس تعد صاعق تفجير بأي لحظة.. المقاومة أرغمت الجميع على وضع الحلول لقضيتنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية، وعلى الاحتلال أن يرفع يده عنها، لافتا إلى أن مدينة القدس تعد صاعق تفجير في أي لحظة.

وقال النونو، تصريحات له، اليوم الجمعة: "إن تأثيرات ودلالات معركة سيف القدس مختلفة عن كل ما سبق من مواجهات مع العدو، وتميزت بالأداء السياسي والتفاوضي والميداني والعسكري".

وأضاف: "لمعركة القدس انعكاسات واضحة على المشهد الإقليمي، وعلاقة المقاومة مع محيطها الإقليمي والدولي"، لافتا في الوقت ذاته إلى ان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أجرى سلسلة اتصالات قبل وأثناء وبعد المعركة، والتي كان لها ثمار سياسية مهمة.

وفي السياق، أشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أنه كان للمصريين والقطريين وكذلك الأمم المتحدة، جهوداً حثيثة في وقف إطلاق النار، وكان واضحًا استجداء الاحتلال للمفاوضات ووقف إطلاق النار.

وقال النونو: "ثبت للقاصي والداني، أن المشاريع السياسية التي كانت على مدار على العشرين سنة الماضية كانت عنصر تفرقة، وعنصر الإجماع هي القدس والمقاومة الفلسطينية"، مضيفا: "المشروع الوطني الفلسطيني الحقيقي هو مشروع مقاومة، ونحن نريد تحرير أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وتابع بقوله: "عندما ثارت المقاومة وأوجعت ضرباتها الكيان الصهيوني، هرول الجميع لوضع حلول للقضية الفلسطينية، لأن المقاومة أرغمتهم على ذلك".

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