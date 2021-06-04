إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، الذين رفعوا علم فلسطين، ورددوا الهتافات الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.