شؤون فلسطينية

(يديعوت): كوخافي يُشكل 14 فريق تحقيق بعد فشل جيشه خلال المعركة الأخيرة

(يديعوت): كوخافي يُشكل 14 فريق تحقيق بعد فشل جيشه خلال المعركة الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تشكيل رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي لـ14 فريقًا؛ لاستخلاص العبر بعد فشل جيشه خلال المعركة الأخيرة بقطاع غزة.

وبحسب الصحيفة، فقد كشفت الجولة الأخيرة مع القطاع عن قصور "كبير وخطير" في جهاز الشاباك الإسرائيلي في التعامل مع حركة حماس، وفهم هيئة الأركان لجناحها العسكري كتائب القسام.

ووفقا للصحيفة، فإن من الأمور التي سيُحقق فيها عدم تقدير نية حركة حماس بشكل صحيح وخطة الأنفاق "مترو حماس" التي أُهدرت، حيث من الواضح أن حماس لم تتأثر بخدعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت (يديعوت): "إن عنصر المفاجأة لم يتحقق، وذلك بعد فشل خطة الهجوم على الأنفاق.

و"مترو حماس" أول من استخدمه رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في الأيام الأولى لجولة القتال مع غزة، وتحديداً بعد ارتكاب الطائرات الحربية مجزرة شمالي قطاع غزة -عبر بناء ما يعرف "بحزام ناري" مكثف- تمت عبر قصف الطائرات الحربية بـ200 غارة جوية في أقل من نصف ساعة لمنطقة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تسريب الجيش أخباراً مضللة لوسائل إعلام محلية إسرائيلية ودولية عن استعداد الجيش لدخول غزة برياً.

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