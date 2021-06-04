إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنأصيب أكثر من 10 مواطنين اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط إحداها خطرة، وآخرون بالاختناق بالغاز، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جبل صبيح جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 10 إصابات تم نقل 5 منهم لمستشفى رفيديا.وذكر جبريل بأن الإصابات تنوعت ما بين رصاص حي ومطاط ويوجد من بين الإصابات إصابة واحدة خطيرة لشاب في الرقبة.وخرج الأهالي في مسيرة حاشدة نحو الجبل، في فعالية دعت اليها فعاليات نابلس، رفضا للاستيطان في جبل صبيح.كما أدى المواطنون صلاة الجمعة في الأراضي المقابلة لجبل صبيح قبل الانطلاق في مسيرة تخللها احراق الإطارات المطاطية وترديد هتافات رافضة لتواجد المستوطنين.وشهد الجبل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن استشهاد الشاب زكريا حمايل وإصابة آخرين.وسبق استشهاد الشاب حمايل خلال الأسابيع الأخيرة استشهاد الشابين عيسى برهم من بلدة بيتا وطارق صنوبر من يتما.وتتواصل في بلدة بيتا فعاليات "الإرباك الليلي" الذي يخوضه الشبان ضد البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً على جبل صبيح.