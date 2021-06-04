شؤون فلسطينية

التميمي يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين

التميمي يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمؤسسات الدولية المختصة، بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي وقادته على جرائمهم بحق الأطفال الفلسطينيين.

وقال التميمي في بيان له، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أعلنت يوم 4 حزيران/يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، في قراراها "المؤرخ 19 آب/أغسطس 1982 بدورتها الاستثنائية الطارئة السابعة المستأنفة، والذي جاء نظرا لما روعها من العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف: الاحتلال ارتكب جرائم بحق 66 طفلا بقطاع غزة، قتلهم خلال العدوان الأخير عليه، عن سبق إصرار وترصد، من خلال إبادة عائلات كاملة ومن بينهم الأطفال.

 وتابع التميمي أن لا مبرر للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا والاحتلال ينتهك كل القوانين والاتفاقات الدولية، بما فيها اتفاقيات حقوق الطفل وحمايته.

وشدد على إصرار شعبنا وكل أحرار العالم، بتوفير الحماية الدولية له تحت الاحتلال في الأراضي المحتلة التي يعاني فيه من تمييز عنصري ومن بينهم الأطفال.

ودان التميمي تقاعس الدول والهيئات والمؤسسات عن تنفيذ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها وتتبناها، والتي ينتهكها الاحتلال في فلسطين المحتلة بشكل يومي، وخاصة ضد الأطفال في حياتهم ومأكلهم ومشربهم وتعليمهم، والتقارير الدولية التي رصدت ووثقت ذلك باتت معروفة.

أخبار ذات صلة

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

عكرمة صبري يدعو فلسطيني الداخل لشد الرحال للأقصى

عكرمة صبري يدعو فلسطيني الداخل لشد الرحال للأقصى

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جبل صبيح

إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات جبل صبيح

شاهد: وصول آليات مصرية للبدء في إزالة الركام تمهيدًا لإعادة الإعمار بغزة

شاهد: وصول آليات مصرية للبدء في إزالة الركام تمهيدًا لإعادة الإعمار بغزة

25 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى

25 ألف مصل أدوا الجمعة في الأقصى

فلسطين: وفاتان و311 إصابة جديدة بـ&#34;كورونا&#34; خلال 24 ساعة

فلسطين: وفاتان و311 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

&#34;الخارجية&#34; حراكنا متواصل لتحويل التضامن العالمي إلى موقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

"الخارجية" حراكنا متواصل لتحويل التضامن العالمي إلى موقف دولي حازم لإنهاء الاحتلال

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس

إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في نعلين غرب رام الله

الأمم المتحدة تعلن معارضتها لقانون اللاجئين الجديد في الدنمارك

الأمم المتحدة تعلن معارضتها لقانون اللاجئين الجديد في الدنمارك

طالع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله