طالع مستجدات الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة و 273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 1192 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 1024 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 110296 ، منها 3960 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 12 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 105312 ، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 99 ، منها 63 حالة خطرة.وفيما يخص التطعيمات أفادت الصحة، بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 120400 ، مشيرة إلى أنها تكفي لتطعيم 60200 شخص، فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، 41214.