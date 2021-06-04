شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد  رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت الموقع الأثري، ومنعت المواطنين من الوصول إليه؛ وذلك لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين للمنطقة.

وأضاف عازم أن المستوطنين أعلنوا عن برنامج لاقتحام البلدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لفرض أمر واقع، وتحقيق أطماعهم الاستيطانية في المنطقة. 

يشار إلى أن المستوطنين ينظمون منذ قرابة ستة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يأدون طقوسا دينية، بدعوى أنها أراض "إسرائيلية".

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من المنازل في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في ساعات الصباح الباكر، وداهمت عدة منازل، بعد خلع الأبواب والعبث بالمحتويات.

ولفتت المصادر أن من أصحاب المنازل المقتحمة عبد الناصر نوباني، وأكرم عويس، وماجد ضراغمة.

يُشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة" التي تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب الـ800 مستوطن.

وبدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية بمحافظة نابلس في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت بشكل ملحوظ لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.

كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة "عيلي"، التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت. ومستوطنة "شيلو" وعدد من البؤر الاستيطانية "جفعات هروئيه، وجفعات هاريئيل، ونيفيه شير، وراحاليم، وحي دان".

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في &#34;بطن الهوى&#34;

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في "بطن الهوى"

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

تعرف على سعر الذهب في فلسطين بالشيكل والدولار

تعرف على سعر الذهب في فلسطين بالشيكل والدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في &#34;بطن الهوى&#34;

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في "بطن الهوى"

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله