الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

رام الله - دنيا الوطنقال الأسير المحرر الصحفي علاء الريماوي بأن الاحتلال يخشى المنابر الإعلامية الحرة في الأراضي الفلسطينية ويعتبرها متهمة بالتحريض كونها تنقل جرائمه وتعري ممارساته.وأشار الريماوي فور الإفراج عنه إلى أن أجهزة مخابرات الاحتلال بررت اعتقاله بسبب نقله ما يرجي في مدينة القدس عبر شاشة الجزيرة مباشر بالإضافة إلى نقل آراء الكتل والمرشحين في الانتخابات التي كانت من المقرر أن تجري.وشدد الريماوي أن الاحتلال يتعاطى مع الصحافة الفلسطينية على أنها متهمة كونها تفضح الجرائم الاحتلالية ويعتبر ذلك مبررا لاعتقاله واعتقال لغيره.كما وكشف الريماوي عن ممارسات الاحتلال والمحققين لإرغامه على فك الإضراب من خلال تلويث المياه تارة ووضع الطعام الشهي تارة ثانية وغيرها من الأساليب الأخرى.وعبر الريماوي عن شكره لكافة زملائه الصحفيين وكافة شرائح المجتمع والمؤسسات الرسمية والحقوقية والأهلية التي وقفت معه خلال اعتقاله.ولفت إلى أن مخابرات الاحتلال حاولت الالتفاف على قرار المحكمة بتحديد موعد الإفراج عنه، مضيفًا: "قمنا بتوثيق الاتفاق بالمشاركة بين المحامي وهيئة الأسرى حتى لا يلتف الاحتلال، عليه كما أن عددا من الأسرى كانوا متأهبين بالانخراط في الإضراب عن الطعام في حال قررت مخابرات الاحتلال المراوغة وممارسة الخداع".ووصف الريماوي أوضاع الأسرى بالصعبة للغاية ولا سيما المرضى فهم في حالة يرثى لها، وتابع: "نحن أمام محرقة تستهدف الأسرى ولا سميا الأسرى الإداريين، وغادرت السجن وكان هناك اجتماع بينهم وقرروا الشروع بالإضراب عن الطعام في الأيام القادمة لوضع حد لمهزلة الاعتقال الإداري".