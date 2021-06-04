شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مئات المستوطنين، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات في بلدة كفل حارس، بعد اقتحام المستوطنين منطقة الأضرحة، واستخدم فيها الشبان الألعاب النارية، صوب جنود الاحتلال ومستوطنيه.

وأوضح الشهود أن المستوطنين اقتحموا البلدة تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية عبر أداء صلوات تلمودية، والرقص والغناء في شوارع البلدة.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي للبلدة، قبل اقتحام المستوطنين، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء.

وتشهد كفل حارس اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين تشمل الاعتداء على المنازل بإلقاء الحجارة، وتحطيم ممتلكات، ورقصات صاخبة، وخط شعارات عنصرية.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.

ويعمل الاحتلال على توسعة المستوطنات وربطها بشبكة مياه وكهرباء وصرف صحي، ليشكل تكتلا استيطانيا يسيطر على مساحة تصل إلى 70% من أراضي سلفيت.

 وتعتبر "أريئيل" من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، والتهمت آلاف الدونمات من أراضي المواطنين كما أن الاحتلال يسعى لضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن مخطط يشمل الأغوار وعدد من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس.

وتعدُّ سلفيت المحافظة الثانية بعد القدس من حيث الاستهداف الاستيطاني، بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها، والهيمنة على المياه الجوفية في المحافظة.

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