شؤون فلسطينية

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
غادر قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي من 30 آيار/ مايو إلى 3 حزيران/ يونيو، 1808 مسافرين عبر معبر رفح البري خلال فتح المعبر في الاتجاهين.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، في إحصائية نشرتها صباح اليوم الجمعة "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي مغادرة 1808 مسافرين، ووصول 1277 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 121 مسافراً.

ونوهت الهيئة إلى أن العمل بالمعبر سيكون مغلقًا يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.

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