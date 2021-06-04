قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدداً من المواطنين خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ناصر هاني الريماوي (26 عاما)، بعد استدعائه للمقابلة في سجن عوفر الاحتلالي.ومن رام الله أيضا اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمود إبراهيم أبو صفية من قرية بيت سيرا غربي المدينة.وفي أريحا أطلق جنود لاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت أثناء اعتقال الشابين محمد عوني طوطح ورمضان محمد رومانين من منازلهم في المدينة.وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا، وفتشت عددا من المنازل في المحافظة.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن أيمن محمد مغنم، عقب دهم منزل شقيقه أمين مغنم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.وأضافت، أن تلك القوات داهمت عددا من منازل المواطنين، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها عرف من أصحابها: محمد عبد الحميد اخليل.وشهدت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس ليلا مناوشات وإرباك ليلي في محيط البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.