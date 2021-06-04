شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في "بطن الهوى"

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في "بطن الهوى"
رام الله - دنيا الوطن
 اندلعت الليلة مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المنازل في الحي المهدد سكانه بالتهجير.

وتصدى الشبان للاقتحام بإطلاق المفرقعات النارية والحجارة بكثافة صوب جنود الاحتلال.

ويتهدد التهجير قرابة 750 مواطنًا مقدسيًا في 86 أسرة موزعة على حوالي 5 دونمات في حي بطن الهوى، في محاولة لتغيير الوقائع على الأرض لصالح المستوطنين، كما هو الحال في حي الشيخ جراح.

حيث أصدرت سلطات الاحتلال قبل عدة أشهر قرارات إخلاء بحق سكان بطن الهوى من منازلهم بدعوى أن الأرض المقام عليها المنازل تعود ملكيتها لمستوطنين.

  في غضون ذلك أصيب مواطن مقدسي بعد دهسه من قبل مستوطنة، قرب باب المغاربة أحد أبواب "الأقصى" المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن مواطنا أصيب بجروح ورضوض في جسده جراء دهسه من قبل مستوطنة إسرائيلية، كانت تستقل مركبة مسرعة في المنطقة المذكورة، قبل أن يتم نقل المصاب للعلاج.

ويتزامن ذلك مع الذكرى الـ 54 لسيطرة الاحتلال على باب المغاربة بعد حرب 1967، حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية: مغادرة 1808 مسافرين ووصول 1277 عائداً عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

تعرف على سعر الذهب في فلسطين بالشيكل والدولار

تعرف على سعر الذهب في فلسطين بالشيكل والدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

القدس: الاحتلال يغلق شوارع البلدة القديمة لتنظيم مارثون تهويدي

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية ويداهم في اللبن الشرقية

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

الريماوي: الاحتلال يخشى الصحافة الفلسطينية لأنها تفضح جرائمه

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في &#34;بطن الهوى&#34;

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في "بطن الهوى"

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله