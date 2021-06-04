مستوطِنة تدهس مواطنًا قرب باب المغاربة في القدس

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مستوطنة، فجر يوم الجمعة، على دهس مواطن فلسطيني قرب باب المغاربة أحد أبواب "الأقصى" المبارك، بالقدس المحتلة.وذكرت مصادر محلية، أنّ مواطنًا أُصيب بجروح ورضوض في جسده جراء دهسه من قبل مستوطنة إسرائيلية، كانت تستقل مركبة مسرعة في المنطقة المذكورة، قبل أن يتم نقل المصاب للعلاج.وتأتي هذه الحادثة، بالتزامن مع الذكرى الـ 54 لسيطرة الاحتلال على باب المغاربة بعد حرب 1967، حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية، وهو أقرب باب على حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال.