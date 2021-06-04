فجر اليوم.. المقاومة أطلقت النار تجاه طائرات الاحتلال المُسيّرة في سماء غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، النار بشكل مكثف، تجاه طائرات الاحتلال المُسيّرة، والتي حلّقت على علوٍ منخفض في أجواء مدينة غزة وشمال القطاع.ووفق وكالة (الأناضول) فإن طائرات مُسيرة صغيرة الحجم، وذات إضاءة خافتة، حلّقت في أجواء أحياء من مدينة غزة، وهي: الزيتون، الشجاعية، التفاح، ومخيم الشاطئ، تل الهوى، الرمال، اضافة إلى مخيم جباليا، وبيت لاهيا، وحي الكرامة، شمال القطاع.وسمع دوي إطلاق نار كثيف في مختلف مناطق مدينة غزة، تجاه تلك الطائرات؛ فيما وثّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لتلك الطائرات وعمليات إطلاق النار نحوها.