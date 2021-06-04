طالع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدجاج في غزة

رام الله - دنيا الوطنجاءت اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه والخضروات، في قطاع غزة اليوم الجمعة، على النحو الآتي:أسعار الخضروات:البندورة: 1 ك = 1 شيكلخيار: 4 ك = 10 شيكلبطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكلالسبانخ: 1 ربطة = 2 شيكلسلق: 1ربطة = 2 شيكلملوخية: 1ك = 2.5 شيكلكوسا: 1ك = 3 شيكلبصل بلدي: 1 ك = 3 شيكلبصل مصري: 1ك = 2 شيكلبصل أحمر: 1ك = 3 شيكلفلفل أخضر: 1ك = 4 شيكلفلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكلزنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكلقرع أصفر 1ك = 2 شيكلباذنجان: 1ك = 3 شيكللفت: اك = 1 شيكلورق عنب = 5 شيكل للوقيةقلقاس = 6 شيكلفول أخضر 1ك = 2 شيكلثومة (وقية): 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلزهرة (جميع الأحجام): 2 شيكلملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 4 شيكلملفوف أحمر: 3 شيكلليمون: 7 ك = 10 شيكلجزر: 1ك = 2 شيكلأسعار الفواكه:فراولة 1ك = 2.5 شيكلموز: 1 ك = 3.5 شيكلتفاح: 4 ك = 10 شيكلتفاح أمريكي: 5 شيكلأجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكلبوملي: 1ك = 2 شيكلبرتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكلكلمنتينة: 6 – 10 ك = 10 شيكلأفوكادو: 1ك = 4 شيكلكيوي: 1ك = 5 شيكلقشطة 1ك = 16 شيكلشمام 1ك = 4 شيكلكستناء 1ك = 10 شيكلعنب أسود 1ك = 10 شيكلرمان 1ك = 4 شيكلأسعار الدواجن واللحومبيض: 11 شيكل الكرتونةدجاج: 11 شيكل للكيلو الواحدلحمة كبيرة: 33 شيكللحمة بتلو: 36 شيكل