شؤون فلسطينية

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني القنصل المصري العام لدولة فلسطين الدكتور سعيد هلال وسعادة القنصل الدكتور مصطفى الشحات بمكتبه بمدينة رام الله  ، وكان في استقبالهم عدد من أعضاء  المكتب السياسي للجبهة زياد العارضة وسعيد شويكي ومفلح نادي وعضو اللجنة المركزية ومسؤولة العلاقات بالجبهة ابتسام زيدان .

ورحب الامين العام سليم البرديني بالضيوف مهنئاً القنصل سعيد هلال بتوليه منصبه الجديد ومثمناً للدكتور الشحات دوره الهام في خدمة قضايا شعبنا طوال فترة خدمته كقنصل لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين متمنياً له التوفيق.

كما ثمن الامين العام موقف الشقيقة مصر الداعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال ، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين وعلى الدور المحوري التي تقوم به عربياً واسلامياً وعلى مستوى القضية الفلسطينية خصوصاً ،مشيدا بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشرف في الدفاع عن شعبنا في كافة المحافل الدولية ، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وتثيبت التهدئة وفتح معبر رفح لعلاج الجرحى ، ودفع الشقيقة مصر نحو البدء في عملية اعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الاخير على غزة .

وأضاف البرديني ان ما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات التهويد الممنهجة من الاعتداء على ممتلكات شعبنا وحملات الاقتحام اليومية للمسجد الاقصى وتكثيف البؤر الاستيطانية حول القدس بدعم من حكومة الاحتلال ومن خلفها الادارة الامريكية التي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية التي من شأنها ان تقوض فرص اقامة الدولة الفلسطينية .

وأكد الامين العام  انه يتوجب على الكل الفلسطيني استغلال المناخ العام الدولي المطالب بإنهاء الاحتلال من خلال ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على رؤية سياسية شاملة للنهوض بالواقع الفلسطيني نحو التحرير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

بدوره اعرب هلال والشحات، عن دعم مصر وقيادتها نضال الشعب الفلسطيني وقيادته في مختلف الميادين، ومواصلة النضال المشترك لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

الاحتلال يشن حملة دهم شرق نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار

الاحتلال يشن حملة دهم شرق نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

الاتحاد الدولي للصحفيين: أعيدوا نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى عمله

الاتحاد الدولي للصحفيين: أعيدوا نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى عمله

دائرة القدس بمنظمة التحرير تحذّر من خطورة المشاريع الاستيطانية بالمدينة المقدسة

دائرة القدس بمنظمة التحرير تحذّر من خطورة المشاريع الاستيطانية بالمدينة المقدسة

هيئة الأسرى: أكثر من 2000 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 خلال الأيام الماضية

هيئة الأسرى: أكثر من 2000 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 خلال الأيام الماضية

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

الاحتلال يشن حملة دهم شرق نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار

الاحتلال يشن حملة دهم شرق نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

&#34;الهلال الأحمر&#34; يطلع وفودا عربية ودولية على الجهود الإغاثية عقب العدوان على غزة

"الهلال الأحمر" يطلع وفودا عربية ودولية على الجهود الإغاثية عقب العدوان على غزة

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد