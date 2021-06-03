البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار





كما ثمن الامين العام موقف الشقيقة مصر الداعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال ، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين وعلى الدور المحوري التي تقوم به عربياً واسلامياً وعلى مستوى القضية الفلسطينية خصوصاً ،مشيدا بدور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المشرف في الدفاع عن شعبنا في كافة المحافل الدولية ، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة وتثيبت التهدئة وفتح معبر رفح لعلاج الجرحى ، ودفع الشقيقة مصر نحو البدء في عملية اعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الاخير على غزة .



وأضاف البرديني ان ما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات التهويد الممنهجة من الاعتداء على ممتلكات شعبنا وحملات الاقتحام اليومية للمسجد الاقصى وتكثيف البؤر الاستيطانية حول القدس بدعم من حكومة الاحتلال ومن خلفها الادارة الامريكية التي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية التي من شأنها ان تقوض فرص اقامة الدولة الفلسطينية .



وأكد الامين العام انه يتوجب على الكل الفلسطيني استغلال المناخ العام الدولي المطالب بإنهاء الاحتلال من خلال ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاق على رؤية سياسية شاملة للنهوض بالواقع الفلسطيني نحو التحرير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .



بدوره اعرب هلال والشحات، عن دعم مصر وقيادتها نضال الشعب الفلسطيني وقيادته في مختلف الميادين، ومواصلة النضال المشترك لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني القنصل المصري العام لدولة فلسطين الدكتور سعيد هلال وسعادة القنصل الدكتور مصطفى الشحات بمكتبه بمدينة رام الله ، وكان في استقبالهم عدد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة زياد العارضة وسعيد شويكي ومفلح نادي وعضو اللجنة المركزية ومسؤولة العلاقات بالجبهة ابتسام زيدان .ورحب الامين العام سليم البرديني بالضيوف مهنئاً القنصل سعيد هلال بتوليه منصبه الجديد ومثمناً للدكتور الشحات دوره الهام في خدمة قضايا شعبنا طوال فترة خدمته كقنصل لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين متمنياً له التوفيق.