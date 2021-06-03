شؤون فلسطينية

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.
رام الله - دنيا الوطن
قام د. يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بجولة تفقدية لفروع الجمعية في المحافظات الجنوبية، وذلك في زيارة استمرت ثلاثة أيام، تابع فيها عن كثب استجابة طواقم الجمعية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، واستمع من الموظفين والمتطوعين لأهم الإنجازات والتحديات التي واجهتهم خلال عملهم الصحي والإنساني.

والتقى الخطيب خلال جولته بالكوادر الطبية العاملة في كلا من مستشفى القدس بغزة، ومستشفى الامل بخانيونس، فيما التقى بضباط الإسعاف والطوارئ في فروع الجمعية الخمسة بقطاع غزة، وقدم لهم التحية على جهودهم المتواصلة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية للجرحى.

 كما قام د. الخطيب وبرفقة كلا من وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، وإبراهيم أبو النجا، محافظ محافظة غزة، بجولة تفقدية لمبنى القدس التخصصي، التابع للجمعية في غزة، والذي من المقرر ان يساند القطاع الصحي في قطاع غزة، بقدرات طبية واسعة، وامكانيات طبية.

كما تم زيارة مبنى المخازن المركزية للجمعية في غزة، وتم الاطلاع على محتوياته وأقسامه، والية العمل به، والوقوف عن كثب على عملية توزيع مساعدات اغاثية، كان يقوم بها متطوعو الجمعية، على عدد من العائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

وفي سياق الزيارة، اطلع الخطيب على حجم الخسائر التي لحقت بكلا من المبنى الإداري لفرع جباليا، ومبنى المخازن المركزية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي اليوم الثان للزيارة، قام د. الخطيب بإجراء لقاء عبر تقنية الزووم مع كلا من وزير الخارجية الماليزي، والهلال الأحمر الماليزي، وسفير فلسطين في ماليزيا، خلالها أطلق الهلال الأحمر الماليزي حملة تبرعات لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والاغاثية.

وبدوره شكر د. يونس الخطيب دولة ماليزيا حكومةً وشعباً على تضامنها مع الشعب الفلسطيني والاستجابة للاحتياجات الإنسانية جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وعلى الصعيد ذاته اجتمع يوم أمس، الدكتور يونس الخطيب، بعدد من الشركاء من الحركة الدّولية والمنظمات الدّولية، لاطلاعهم على الوضع الإنساني في القطاع ومناقشة سبل استمرار التعاون المشترك.

وذلك في مقر الجمعية بغزة، بحضور ممثلين عن كلا من الهلال الأحمر التركي، والهلال الأحمر القطري، والصليب الأحمر الألماني، واللجنة الدولية للصيب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حيث تم اطلاعهم على استجابة الجمعية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، والوضع الإنساني الحالي، ومناقشة اليات التعاون المشترك مع شركاء العمل الإنساني خلال هذه الازمة، واستعراض اهم الإنجازات والتحديات.

وفي لقاء تم تنظيميه مع مدراء الجمعية وموظفيها ومتطوعيها في قطاع غزة، اعرب د. الخطيب عن تقديره لجهود كوادر ومتطوعي الجمعية، خلال العدوان الإسرائيلي، وما قاموا به من تدخل صحي وانساني، الى جانب عمليات التقييم والإغاثة والدعم النفسي، التي لا تزال جارية حتى الان، بهدف التخفيف من معاناة العائلات المتضررة.

وعلى الصعيد ذاته أشار الدكتور يونس الخطيب، الى ان الجمعية ستعمل  على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، إضافة الى لعملها المتواصل في مد يد العون لجميع الفئات المتضررة، في اطار التخفيف من معاناتهم، وذلك ضمن الدور الإنساني والوطني الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ نشأتها.

تجدر الإشارة الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار متابعة استجابة طواقم الجمعية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظات قطاع غزة، وللاطلاع على التجهيزات والتحضيرات اللوجستية والطبية، التي ستقدم سواء للمرضى او  للجرحى والمصابين، لاسيما  في ظل تفشي وباء "كورونا" في القطاع، مما فاقم  من تدهور الوضع الإنساني.




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