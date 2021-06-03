شؤون فلسطينية

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى اليوم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي مع جورج باتوليس محافظ منطقة العاصمة أثينا الكبرى ورئيس اتحاد أطباء أثينا.

حيث أعرب المحافظ باتوليس وفقا لطلب السفير بفحص إمكانية توفير جزء من احتياجاتنا في قطاع غزة للأدوية والمستلزمات الطبية وفق قوائم وزارة الصحة الفلسطينية فورا ووعد ببحث هذا الأمر خلال اليومين القادمين مع اتحاد الأطباء والتواصل معنا خلال الأسبوع القادم لترتيب الإجراءات اللازمة.

ووضع السفير طوباسي المحافظ باتوليس بصورة العدوان المستمر ضد شعبنا بالقدس وفي كل مكان من فلسطين كذلك تفاصيل جرائم الحرب المرتكبة في غزة ضد شعبنا التي استهدفت الأطفال والمسنين  والعيادات والمباني والمدارس والبنية التحتية.

 وكذلك وضعه السفير في صورة الرؤية الفلسطينية  لما يجب ان تؤدي له أي عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية من إنهاء للاحتلال الاستيطاني وتحقيق الحقوق الوطنية الغير قابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني سندا القرارات الأممية بما فيها القرار ١٩٤ والافراج الكامل عن الأسرى ، بهدف الوصول الي عملية سلام جادة عبر مؤتمر دولي.

وقال السفير مروان طوباسي: "إن المحافظ باتوليس هو صديق قديم منذ أن كان رئيسا لاتحاد بلديات اليونان عندما اتخذ الاتحاد  قرار بالأجماع بمؤتمرهم العام بحضوري وحضور رئيس اتحاد بلديات فلسطين الأخ موسى حديد ، دعوا فيه الحكومة لاعتماد قرار البرلمان للاعتراف بدولة فلسطين".

من جهته، المحافظ باتوليس أعرب عن مساندته لمبدأ حل الدولتين على حدود ٦٧ بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي  ، واعرب عن تعازيه بالضحايا الذين سقطوا وخاصة الأطفال منهم خلال العدوان الأخير ورفضه لسياسة التهجير والاستيطان التي يمارسها الاحتلال.

السفير طوباسي شكره بنهاية اللقاء باسم شعبنا وقيادتنا على ثبات مواقفه المبدئية الإنسانية والسياسية تجاه شعبنا الفلسطيني ، يذكر أن المحافظ باتوليس يحمل وسام التميز والحرية من الرئيس محمود عباس كان قد قلده السفير طوباسي له قبل عامين ،تقديرا لدوره في مساندة حقوق شعبنا الفلسطيني.

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