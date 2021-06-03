البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما لواشنطن

رام الله - دنيا الوطنجدد البيت الأبيض اليوم التأكيد على أن إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة.جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية إن التشكيل السياسي للحكومة الجديدة في إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة.وأضافت: "إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر".