دولي

البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما لواشنطن

البيت الأبيض: إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما لواشنطن
رام الله - دنيا الوطن
جدد البيت الأبيض اليوم التأكيد على أن إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما للولايات المتحدة.

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت سياسة أمريكا ستتغير إذا جاء بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية إن التشكيل السياسي للحكومة الجديدة في إسرائيل أمر يعود إلى الأحزاب المشاركة.

وأضافت: "إسرائيل ستظل شريكا استراتيجيا مهما، شريكا نرتبط معه بعلاقة أمنية دائمة، وهذا سيستمر".

أخبار ذات صلة

حريق ضخم في فندق بالعاصمة الإسبانية مدريد

حريق ضخم في فندق بالعاصمة الإسبانية مدريد

الخارجية الأمريكية: يجب حل مشكلة قطاع غزة وإعادة إعماره بعد العملية العسكرية الأخيرة

الخارجية الأمريكية: يجب حل مشكلة قطاع غزة وإعادة إعماره بعد العملية العسكرية الأخيرة

نتنياهو يُهاجم حكومة &#34;لابيد-بينت&#34;: إنها الاحتيال الأكبر في التاريخ

نتنياهو يُهاجم حكومة "لابيد-بينت": إنها الاحتيال الأكبر في التاريخ

الشاباك يُقرر تأمين &#34;بينت&#34; في خطوة غير معتادة

الشاباك يُقرر تأمين "بينت" في خطوة غير معتادة

أندونيسيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في حل القضية الفلسطينية

أندونيسيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في حل القضية الفلسطينية

واشنطن تعرض 7 ملايين دولار للقبض على زعيم (تنظيم القاعدة) ببلاد المغرب الإسلامي

واشنطن تعرض 7 ملايين دولار للقبض على زعيم (تنظيم القاعدة) ببلاد المغرب الإسلامي

إسرائيل: يئير لابيد يبلغ ريفلين بنجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة

إسرائيل: يئير لابيد يبلغ ريفلين بنجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة

هندوراس تفتتح سفارتها في القدس نهاية الشهر الجاري

هندوراس تفتتح سفارتها في القدس نهاية الشهر الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

البرديني يشيد بدور مصر بوقف العدوان على غزة ودفعها عجلة الاعمار

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يختتم جولة لفروع الجمعية في غزة.

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

الاحتلال يشن حملة دهم شرق نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار

الاحتلال يشن حملة دهم شرق نابلس بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

طوباسي يلتقي محافظ أثينا ويبحث توفير علاجات لجرحى العدوان الإسرائيلي

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

&#34;الهلال الأحمر&#34; يطلع وفودا عربية ودولية على الجهود الإغاثية عقب العدوان على غزة

"الهلال الأحمر" يطلع وفودا عربية ودولية على الجهود الإغاثية عقب العدوان على غزة

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد