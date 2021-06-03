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مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد

مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار أسطوانة غاز في سوق شمالي بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليم)، بوقوع انفجار، مساء اليوم الخميس، في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أشار إلى مقتل وإصابة 16 مدنيا.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله: "إن اسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في منطقة الكاظمية ببغداد، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وبإصابة 14 آخرين بجروح".

وتعرف مدينة الكاظمية حيث مرقد الإمامين موسى بن جعفر وحفيده محمد الجواد من سلالة آل بيت النبي محمد، من أكثر المناطق تحصينا أمنيا في العراق.

وتكتظ المدينة بالزائرين المحليين والأجانب، وتنتشر فيها الأسواق والأكشاك والباعة المتجولين وعلى الأرصفة.

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