شؤون فلسطينية

دائرة القدس بمنظمة التحرير تحذّر من خطورة المشاريع الاستيطانية بالمدينة المقدسة

دائرة القدس بمنظمة التحرير تحذّر من خطورة المشاريع الاستيطانية بالمدينة المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة المشاريع الاستيطانية في المناطق المحيطة بمدينة القدس، وخاصة منطقتي الشيخ جرّاح وباب العامود والتي من شأنها أن تغلق الطريق أمام أي مبادرات سلمية قد تلوح بالأفق، موضحةً أن مثل هذه المشاريع تهدف الى طمس معالم المدينة المقدسة العربية الإسلامية المسيحية وتأجيج الصراع، وتدفع باتجاه موجة من الغضب الفلسطيني.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد ذكرت أن العمل جار على مشروع ضخم لتغيير معالم حي الشيخ جرّاح ومنطقة باب العامود بالقدس، وتحويلها من "مركز صراع" إلى "مركز ترفيهي نابض بالحياة"، على حد تعبيرها، موضحةً أن بلدية الاحتلال تأمل في تغيير صورة منطقة باب العامود وحي الشيخ جرّاح "عن طريق تجديد معماري شامل بتكلفة 70 مليون شيكل"، يشمل "بناء جادة حضرية فسيحة ونابضة بالحياة، ومعروضات ضوئية سيتم وضعها على باب العامود". وتجديد المنطقة العامة، ومنطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان إلى الطرف الجنوبي من حي الشيخ جراح، "مع الحفاظ على القيم التاريخية للفضاء". إضافة الى تطوير محور شارع السلطان سليمان والأنبياء المطل على الأسوار، فضلا عن تشييد شارع مظلل به صفان عريضان من الأشجار في الموقع الذي سيربط مركز الأعمال بأبواب المدينة القديمة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال لم تستخلص العبر من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وتواصل تعنتها ومسابقة الزمن وضخ المليارات لتلبية عنجهيتها والتي تحطمت أكثر من مرة على صخرة الصمود الفلسطيني الأسطوري، وتنفيذ سياستها العنصرية بالتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا في مدينة وجدت أساسًا لتحقيق المحبة والسلام، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال غير مستعدة للسلام وتضرب بعرض الحائط كل المبادرات وتدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية التي من شأنها تحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة المترابطة جغرافيًا وذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

ودعت الدائرة المجتمع الدولي الى احترام قراراته وترجمتها بإجراءات عملية فاعلة قادرة على إجبار الاحتلال على وقف سياسة التوسع الاستيطاني في أراض دولة فلسطين، وعدم التخلي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الشعب الفلسطيني الذي ينشد السلام ويطلب الكرامة والحرية والانعتاق من عبودية الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الدولي للصحفيين: أعيدوا نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى عمله

الاتحاد الدولي للصحفيين: أعيدوا نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى عمله

هيئة الأسرى: أكثر من 2000 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 خلال الأيام الماضية

هيئة الأسرى: أكثر من 2000 حالة اعتقال بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 خلال الأيام الماضية

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

مصر والأردن وفرنسا يطالبون بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين

مصر والأردن وفرنسا يطالبون بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين

بلدية غزة وشرطة المرور: تحويل شارع (الشفاء) لاتجاهين بدلا من اتجاه واحد

بلدية غزة وشرطة المرور: تحويل شارع (الشفاء) لاتجاهين بدلا من اتجاه واحد

الصليب الأحمر يبدي استعداده للتوسط حول صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

الصليب الأحمر يبدي استعداده للتوسط حول صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال

&#34;لجان الصيادين&#34; تكشف سبب انخفاض أسعار الأسماك بغزة

"لجان الصيادين" تكشف سبب انخفاض أسعار الأسماك بغزة

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

الاحتلال يعتقل طفلة من حي الشيخ جراح في القدس

&#34;الهلال الأحمر&#34; يطلع وفودا عربية ودولية على الجهود الإغاثية عقب العدوان على غزة

"الهلال الأحمر" يطلع وفودا عربية ودولية على الجهود الإغاثية عقب العدوان على غزة

مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون في نعلين

مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون في نعلين

&#34;الديمقراطية&#34; تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

"الديمقراطية" تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة القتل

المالكي يبحث مع نظيره العماني آفاق انطلاق العملية السياسية

المالكي يبحث مع نظيره العماني آفاق انطلاق العملية السياسية

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من فيتنام

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

المغرب يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد