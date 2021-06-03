شؤون فلسطينية

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل

إصابة سيدة بجروح في اعتداء للمستوطنين والاحتلال يعتقل فتى في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
 أصيبت سيدة بجروح وعدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين، واعتقال فتى في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان مجموعة مسلحة من مستوطني "كريات أربع" هاجمت بحماية جنود الاحتلال، عددا من المواطنين في حارة جابر بالبلدة القديمة من الخليل، ما أدى إلى إصابة سيدة (56 عاما) بجروح بالقدم بقنبلة صوت، نقلت على إثرها للمستشفى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين بالاختناق جراء رش وجوههم بغاز الفلفل من قبل المستوطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان لحماية المستوطنين الفتى وسيم منصور جابر (18 عاما).

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