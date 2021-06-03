شؤون فلسطينية

بلدية غزة وشرطة المرور: تحويل شارع (الشفاء) لاتجاهين بدلا من اتجاه واحد

بلدية غزة وشرطة المرور: تحويل شارع (الشفاء) لاتجاهين بدلا من اتجاه واحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية غزة، بالتنسيق مع شرطة المرور والنجدة، أنه تم تحويل شارع عز الدين القسام (الشفاء) من تقاطع شارع عمر المختار حتى تقاطع شارع الوحدة، إلى اتجاهين بدلاً من اتجاه واحد.

وأرجعت البلدية سبب ذلك، للتخفيف من الضغط المروري على شارع النصر، تقاطع الوحدة، جراء إغلاق شارع الوحدة؛ لإزالة ركام المنازل المدمرة خلال العدوان الأخير.

وقالت البلدية: "يستمر العمل بهذا القرار لمدة أسبوع من تاريخ اليوم الخميس، ونأمل من جميع المواطنين تفهم الأمر والتعاون مع الجهات المختصة في المكان".

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