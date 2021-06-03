"لجان الصيادين" تكشف سبب انخفاض أسعار الأسماك بغزة

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول لجان الصيادين في لجان العمل الزراعي في قطاع غزة زكريا بكر، اليوم الخميس، السبب وراء انخفاض أسعار الأسماء في الأسواق.وقال "بكر" في تصريحات لإذاعة (الأقصى): "إنّ الصيادين في القطاع يعيشون ظروفًا صعبة في ظل مواصلة الاحتلال تحديد مساحات الصيد وإعادة المساحة البحرية إلى ما قبل عام 2012".وأضاف "إن توقف التصدير لمدن الضفة المحتلة أدى لانخفاض أسعار الأسماك بشكل حاد، حيث أن الكميات التي يصطادها الصيادون الآن قليلة جدًا وتسوق بأسعار زهيدة".وذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي، يركز استهدافه للصيادين خلال المواسم التي يكثر فيها الصيد، والتي يبذل الصيادون جهدهم لتعويض خسائرهم.وأوضح أنّ الاحتلال يسعى لتحديد مساحات الصيد وتقسيم البحر لأميال ونطاقات ضيقة، إضاقة لعمليات الملاحقة والمطاردة، ومنع إدخال معدات الصيد كالمحركات وقطع الغيار.