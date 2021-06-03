تأجيل جلسة محاكمة الشابين الأردنيين العنوز ودعجة إلى 10 من حزيران الجاري

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال المركزية بالناصرة، قررت تأجيل جلسة محاكمة المعتقلين خليفة العنوز ومصعب الدعجة من بلدة صما قضاء مدينة إربد، حتى تاريخ العاشر من حزيران/يونيو الجاري، بذريعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.وأشارت الهيئة أنه بعد تحقيق استمر لأكثر من أسبوعين مع كلا الشابين في مراكز الاستجواب التابعة لمخابرات الاحتلال، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المعتقلين لما تسمى "محكمة الناصرة المركزية"، ووجهت لهم تهمة محاولة تنفيذ ما يسمى بأعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل بطريقة غير قانونية.يشار إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد اعتقلت الشابين الأردنيين بتاريخ 16 من أيار الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.