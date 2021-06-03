إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال نفذت عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات، حيث نقلته من سجن (جلبوع) إلى سجن (مجدو).وأوضحت الهيئة في بيانها، أن عقب نقل الأسير حريبات إلى "مجدو"، عمدت إدارة المعتقل على زجه داخل الزنازين، كما قام السجانون بالاعتداء عليه والتنكيل به، ومن ثم تم نقله إلى قسم (6) بذات المعتقل.وأضافت الهيئة أن عملية النقل التي نُفذت بحقه لم تكن اعتيادية، حيث جاءت كعقاب له بعد أن وُجهت له تهمة التحريض فيما يتعلق بالانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها على المستوى الفلسطيني.من الجدير ذكره بأن الأسير حريبات من بلدة دورا قضاء محافظة الخليل ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لـ (22 عاماً).