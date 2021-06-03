النيابة العامة والتربية توقعان على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل "نادي عدالة الأطفال"

رام الله - دنيا الوطنوقعت النيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل جسم طلابي في المدارس الفلسطينية "نادي عدالة الأطفال" لغرض توفير البيئة الآمنة للأطفال من أي مخاطر.وتهدف هذه الوثيقة إلى مباشرة "نادي عدالة الأطفال" لأعماله، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقها، إضافة إلى تعزيز المصلحة الفضلى للأطفال في جميع المدارس، من أجل منح فرصة المشاركة لجميع الأطفال ضمن المنافسة والأفضلية، ومنحهم حق التعبير عن آرائهم بكل حرية، وحق المشاركة في النشاطات دون تمييز .وقال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إن النيابة والتربية هما السند والعون للأطفال في كافة مجالات الحياة الأسرية والتعليمية والصحية، خاصة إنجاز مشروع نادي عدالة الأطفال والذي تحقق اليوم من خلال جسم طلابي، ليكون منبرا للأطفال داخل المدارس، وفق قواعد الانضباط والالتزام والمساواة والتآخي.وأضاف ان تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات هي من أولويات النيابة العامة، وهذا ما تسعى إليه من خلال تعزيز العلاقة مع الجهات الشريكة، لخلق بيئة آمنة على كافة الأصعدة، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والقيم المجتمعية والثقافة الوطنية لدى الأطفال.بدوره، أشار وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إلى أن تشكيل نادي عدالة الأطفال إضافة نوعية لدور الطلبة الذين يمارسون كل ما يتعلق بالمواطن من موضوع الحقوق والقيم المدنية والمسؤولية والتعددية والأمن والبيئة الآمنة.وأكد أن الطالب اليوم ليس فقط متلقيا بل هو شريك أساسي في البيئة المدرسية، وأن الوزارة على استعداد كامل لتقديم الدعم اللازم مع شركائنا في النيابة العامة للتوسيع صلاحيات وإمكانيات هذا النادي.