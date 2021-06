التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع إبداعية بمسابقة دولية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، فوز فلسطين بالمرحلة النصف نهائية بخمسة مشاريع إبداعية ضمن مسابقة "TechnovationGirls" على مستوى العالم.وتهدف هذه المسابقة إلى تمكين الفتيات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث طورت الفتيات تطبيقات ذكية على الهاتف المحمول تسهم في حل مشكلات مجتمعية وبيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي.وفي هذا السياق، بارك وزير التربية والتعليم مروان عورتاني هذا الإنجاز الجديد الذي حققته الطالبات على مستوى بلدان العالم؛ بما يبرهن من جديد على تميزهن وإصرارهن على تسجيل بصمة إبداعية في كافة الميادين، مثمنا جهود كافة القائمين والمتابعين لهذا الجهد الذي يؤسس لتميّز علمي في مجالات الابتكار والإبداع والتكنولوجيا.وجاءت النتائج كالآتي؛ عن الفئة الكبرى، مديرية بيت لحم، مدرسة بنات العودة الثانوية، للطالبات: آية حبيب، ونادين أشرف، وميسم حسين، وتوحيد الله العبد، وسلسبيلا أبو عاهور عن مشروعهن (Be a Hero) بإشراف المعلمة رنا خير .وعن الفئة الصغرى أربع فرق: مديرية الخليل، مدرسة راضي النتشة الأساسية للبنات، وكانت من نصيب الطالبات: جنى شاور، وتالا فراح، وبيسان أبو زينة، ودعاء الكركي، وسارة النتشة بإشراف المعلمة دانا مرقة عن مشروعهن (MoneyC) ومن مديرية غرب غزة الطالبات رانيا إسماعيل المشهراوي، وحلا محمد أبو قاسم، وفرح محمد علي حسن بإشراف المعلمة دعاء منذر عبد اللطيف عن مشروعهن ( (Protect your Earth من مدرسة المتميزون الحديثة.وفازت الطالبات حلا عبد الحكيم غنام، وسما ياسر نوفل، ونور الهدى حسن مزروع من مدرسة عين سينيا المختلطة، مديرية رام الله والبيرة، بإشراف المعلمة فاتن يوسف سحويل عن مشروعهن (Agricultural expert for the diagnosis of olive diseases) ، كما فازت الطالبات جنى مطرية، وجنا ديرية من المدرسة الأمريكية الفلسطينية، من مديرية رام الله والبيرة، بإشراف المعلمة ياسمين خواجا عن مشروعهن. (Fantasy in my Reality).يشار إلى أن 1700 مشروع شارك في هذه المسابقة من 100 دولة، حيث شاركت فلسطين بأكثر من 130 مشروعاً من مختلف مديريات التربية، وتلقت الفرق المشاركة تدريبات مركزية تقنية أسهم فيها خبراء في التكنولوجيا وريادة الأعمال وهم، الدكتور أشرف الأسطل ومحمد الأسطل وسري طه خبير الريادة والمشاريع في البنك الدولي، بالإضافة إلى التدريبات التي قدمتها منسقة المسابقة هناء زكارنة.