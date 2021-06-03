شؤون فلسطينية

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع إبداعية بمسابقة دولية

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع إبداعية بمسابقة دولية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، فوز فلسطين بالمرحلة النصف نهائية بخمسة مشاريع إبداعية ضمن مسابقة "TechnovationGirls" على مستوى العالم.

وتهدف هذه المسابقة إلى تمكين الفتيات في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث طورت الفتيات تطبيقات ذكية على الهاتف المحمول تسهم في حل مشكلات مجتمعية وبيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، بارك وزير التربية والتعليم مروان عورتاني هذا الإنجاز الجديد الذي حققته الطالبات على مستوى بلدان العالم؛ بما يبرهن من جديد على تميزهن وإصرارهن على تسجيل بصمة إبداعية في كافة الميادين، مثمنا جهود كافة القائمين والمتابعين لهذا الجهد الذي يؤسس لتميّز علمي في مجالات الابتكار والإبداع والتكنولوجيا.

وجاءت النتائج كالآتي؛ عن الفئة الكبرى، مديرية بيت لحم، مدرسة بنات العودة الثانوية، للطالبات: آية حبيب، ونادين أشرف، وميسم حسين، وتوحيد الله العبد، وسلسبيلا أبو عاهور عن مشروعهن (Be a Hero) بإشراف المعلمة رنا خير .

وعن الفئة الصغرى أربع فرق: مديرية الخليل، مدرسة راضي النتشة الأساسية للبنات، وكانت من نصيب الطالبات: جنى شاور، وتالا فراح، وبيسان أبو زينة، ودعاء الكركي، وسارة النتشة بإشراف المعلمة دانا مرقة عن مشروعهن (MoneyC) ومن مديرية غرب غزة الطالبات رانيا إسماعيل المشهراوي، وحلا محمد أبو قاسم، وفرح محمد علي حسن بإشراف المعلمة دعاء منذر عبد اللطيف عن مشروعهن ( (Protect your Earth من مدرسة المتميزون الحديثة.

وفازت الطالبات حلا عبد الحكيم غنام، وسما ياسر نوفل، ونور الهدى حسن مزروع من مدرسة عين سينيا المختلطة، مديرية رام الله والبيرة، بإشراف المعلمة فاتن يوسف سحويل عن مشروعهن (Agricultural expert for the diagnosis of olive diseases) ، كما فازت الطالبات جنى مطرية، وجنا ديرية من المدرسة الأمريكية الفلسطينية، من مديرية رام الله والبيرة، بإشراف المعلمة ياسمين خواجا عن مشروعهن. (Fantasy in my Reality).

يشار إلى أن 1700 مشروع شارك في هذه المسابقة من 100 دولة، حيث شاركت فلسطين بأكثر من 130 مشروعاً من مختلف مديريات التربية، وتلقت الفرق المشاركة تدريبات مركزية تقنية أسهم فيها خبراء في التكنولوجيا وريادة الأعمال وهم، الدكتور أشرف الأسطل ومحمد الأسطل وسري طه خبير الريادة والمشاريع في البنك الدولي، بالإضافة إلى التدريبات التي قدمتها منسقة المسابقة هناء زكارنة.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

"الديمقراطية" تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

&#34;الديمقراطية&#34; تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

"الديمقراطية" تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة القتل

المالكي يبحث مع نظيره العماني آفاق انطلاق العملية السياسية

المالكي يبحث مع نظيره العماني آفاق انطلاق العملية السياسية

باليوم الوطني لشهيد الجبهة.. &#34;الديمقراطية&#34;: بالدم عمدنا البرنامج الوطني وبالدم نناضل لتحقيقه

باليوم الوطني لشهيد الجبهة.. "الديمقراطية": بالدم عمدنا البرنامج الوطني وبالدم نناضل لتحقيقه

النيابة العامة والتربية توقعان على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل &#34;نادي عدالة الأطفال&#34;

النيابة العامة والتربية توقعان على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل "نادي عدالة الأطفال"

عورتاني يبحث مع ممثل الهند الجديد قضايا تهم التعليم

عورتاني يبحث مع ممثل الهند الجديد قضايا تهم التعليم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

"الديمقراطية" تهنئ الأسد بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد

إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

إدارة السجون تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة القتل

محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف لمدان بتهمة القتل

المالكي يبحث مع نظيره العماني آفاق انطلاق العملية السياسية

المالكي يبحث مع نظيره العماني آفاق انطلاق العملية السياسية

باليوم الوطني لشهيد الجبهة.. &#34;الديمقراطية&#34;: بالدم عمدنا البرنامج الوطني وبالدم نناضل لتحقيقه

باليوم الوطني لشهيد الجبهة.. "الديمقراطية": بالدم عمدنا البرنامج الوطني وبالدم نناضل لتحقيقه

النيابة العامة والتربية توقعان على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل &#34;نادي عدالة الأطفال&#34;

النيابة العامة والتربية توقعان على وثيقة الإعلان بشأن تشكيل "نادي عدالة الأطفال"

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع إبداعية بمسابقة دولية

التربية: فوز فلسطين بخمسة مشاريع إبداعية بمسابقة دولية

عورتاني يبحث مع ممثل الهند الجديد قضايا تهم التعليم

عورتاني يبحث مع ممثل الهند الجديد قضايا تهم التعليم

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)