عورتاني يبحث مع ممثل الهند الجديد قضايا تهم التعليم

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الخميس، مع ممثل الهند الجديد لدى دولة فلسطين موكول آريا، قضايا مشتركة تهم قطاع التعليم، وسط التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين.وأكد عورتاني عمق العلاقة بين فلسطين والهند، والتي تجسدت؛ عبر تنفيذ عديد البرامج المشتركة، لافتا إلى أهمية تعزيز أواصر هذه الشراكة بما ينسجم مع أولويات الوزارة وخططها واحتياجاتها.من جهته، أعرب آريا عن استعداد بلاده لديمومة الشراكة والتعاون مع الوزارة في عديد المجالات المشتركة، بما يبرهن اهتمام الهند بدعم التعليم في فلسطين، مؤكدا أنه سيتابع القضايا التي تم بحثها خلال هذا اللقاء.كما ناقش الطرفان عدة أفكار من شأنها بلورة تعاون مستدام على صعيد؛ التبادل الطلابي والثقافي بين البلدين، واستضافة خبراء من الهند، وتنظيم مخيمات صيفية تعليمية مشتركة، وابتعاث طلبة مدارس إلى الهند؛ خاصة الذين حصلوا على جوائز مميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ودعم برنامج (ستيم فلسطين) ومكوناته.