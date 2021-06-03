التنمية بغزة: بدء تسجيل أيتام الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن فتح باب استقبال الطلبات لتسجيل الأيتام الذين استشهد آبائهم خلال معركة "سيف القدس".وقالت الوزارة، إن الفئة المستهدفة من الأيتام لمن هم أقل من 17 عاما – من مواليد 2004 وما بعدها.وذكرت أن التسجيل سيكون في جميع محافظات قطاع غزة، عبر المديريات والمكاتب الفرعية حسب منطقة السكن وتعبئة استمارة تسجيل الأيتام يدوياً عند الموظف المختص .ودعت الوزارة مقدمي الطلب إلى توفر الشروط التالية:• صورة عن شهادة ميلاد اليتيم• صورة عن شهادة وفاة والد اليتيم.• صورة عن هوية والد اليتيم.• صورة عن حجة الوصاية لليتيم.• صورة عن هوية الوصي موضح عليها العنوان ورقم جوال للتواصل.• صورة عن تقرير طبي لليتيم في حالة الإصابة أو المرض المزمن أو الإعاقة• صورة شخصية لليتيم ملونة- عدد 4 مقاس (4*6)وأشارت إلى أن استقبال طلبات تسجيل أيتام معركة ""سيف القدس" سيبدأ في جميع مديريات الوزارة والمكاتب الفرعية وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء القادم 8 حزيران/ يونيو2021.