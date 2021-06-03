شؤون فلسطينية

الخارجية: جهودنا متواصلة لتنفيذ القرارات الأممية بشأن العدوان المستمر على القدس

الخارجية: جهودنا متواصلة لتنفيذ القرارات الأممية بشأن العدوان المستمر على القدس
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إن جهودها متواصلة لتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية بشأن العدوان المستمر على مدينة القدس المحتلة"، محذرة من المخططات الإسرائيلية الرامية لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس لتكريس تجزئة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، والتحكم بمساراته، وفقا لخارطة مصالح الاحتلال.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال تتعمد تصعيد عملياتها الاستيطانية في القدس وإجراءاتها العنصرية ضد المواطنين المقدسيين في هذه المرحلة بالذات، في محاولة لحصر الجهد الدولي المبذول لوقف العدوان على قطاع غزة فقط، واستثناء القدس، وما تتعرض له من تلك الجهود، للاستفراد بالمدينة المقدسة، واستكمال حلقات أسرلتها، وتهويدها بالكامل، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما ينطبق على عدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية عامة والمناطق المصنفة "ج" خاصة.

وبهذا الصدّد، نوهت إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق المدينة المقدسة تعطي انطباعا بأن الهبة الشعبية التي حصلت والتي شاركت فيها مختلف فئات الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج وعززتها حملة التضامن الشعبية الدولية لم تحقق شيئا على الأرض، أمام استمرار العدوان الاستيطاني الاستعماري العنصري على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أنها تتابع تنفيذ مخرجات الاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية التي عقدت في الفترة الأخيرة، ومخرجات الجلسة الاستثنائية الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، خاصة المتابعة مع اللجنة العربية الوزارية لمواصلة التحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، ومتابعة تنفيذ بنود القرار رقم (8660)، الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك متابعة تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 16 ايار.

وأكدت أن إجراءات الاحتلال التهويدية في الضفة الغربية، بما فيها القدس "باطلة وغير شرعية وغير قانونية"، وتشكل اختبارا حقيقيا لما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بفلسطين، ومصداقية الشعارات والمواقف التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته، خاصة ما يتعلق بدعم وتبني الإدارة الأميركية لمبدأ حل الدولتين، وموقفها المعروف تجاه الاستيطان، ومطالبة وزير خارجيته لوقف الإجراءات أحادية الجانب، ومدى جدية الإدارة في تنفيذ مقاربتها السياسية لحل الصراع وليس إدارته.

هذا، وقد أدانت الوزارة استمرار اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها صباح هذا اليوم، كما أدانت بشدة المخططات الإسرائيلية الرامية لاستكمال عمليات أسرلة وتهويد القدس، بما فيها المخطط الذي كشف عنه الإعلام الإسرائيلي لتغيير صورة وواقع احياء المدينة المقدسة، خاصة حي الشيخ جراح، وباب العمود، وشارع السلطان سليمان، وكذلك المخطط الاسرائيلي لإقامة جسر استيطاني على ارتفاع 350 مترا، يربط بين جبل الزيتون حتى السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ومقبرة باب الرحمة.

أخبار ذات صلة

فلسطين: وفاتان و297 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: وفاتان و297 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها بمجزرة شارع الوحدة

استشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها بمجزرة شارع الوحدة

إدارة سجون الاحتلال تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

إدارة سجون الاحتلال تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

التنمية بغزة: بدء تسجيل أيتام الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير

التنمية بغزة: بدء تسجيل أيتام الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأخير

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية

تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

تشييع جثمان الشهيد فادي وشحة في بيرزيت

تشييع جثمان الشهيد فادي وشحة في بيرزيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

إدارة سجون الاحتلال تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

القواسمي: فتح لن تتراجع عن عهد الشهداء وقسمهم

الخارجية: جهودنا متواصلة لتنفيذ القرارات الأممية بشأن العدوان المستمر على القدس

الخارجية: جهودنا متواصلة لتنفيذ القرارات الأممية بشأن العدوان المستمر على القدس

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يغلق الموقع الأثري في سبسطية

&#34;معروف&#34; يتحدث عن آخر مستجدات قرار إعادة فتح صالات الأفراح بغزة

"معروف" يتحدث عن آخر مستجدات قرار إعادة فتح صالات الأفراح بغزة

&#34;الشعبية&#34;: لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال طريقاً للتحرير

"الشعبية": لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال طريقاً للتحرير

عائلة الأسير &#34;مصطفى أبو عرة&#34; تحمّل الاحتلال المسؤولية عن صحته

عائلة الأسير "مصطفى أبو عرة" تحمّل الاحتلال المسؤولية عن صحته

نابلس: الاحتلال يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار

نابلس: الاحتلال يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)