شؤون فلسطينية

تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1194 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بأنها لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 150 حالة تعافٍ بين المصابين بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 110023 إصابة بينها 3700 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 105300 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1023 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 107 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 62.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 120400 جرعة، وهي تكفي لـ 60200 شخص، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 39937 شخصًا.

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