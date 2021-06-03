الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد الفواكه من الداخل المحتل

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الزراعة بغزة، وقف استيراد الفواكه من أراضي الداخل المحتل، وذلك رداً على منع تسويق خضروات القطاع.وأكدت الوزارة، أن القرار الفلسطيني يأتي في ظل المنع الإسرائيلي لتسويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغربية والتصدير إلى الدول العربية.يشار إلى أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل (البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار، الحلو، الكوسا والباذنجان.. الخ).يذكر أن الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم للأسبوع الرابع في وجه تسويق وتصدير منتجات غزة للضفة والخارج.