استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال العدوان على غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد صباح اليوم الخميس، الشاب يحيى باسم العجلة (24 عامًا)، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة.وأصيب الشهيد العجلة بجروح خطيرة، في 15 أيار/ مايو الماضي، نتيجة استهدافه ومجموعة من المواطنين في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.ورقد العجلة على أسرة مستشفى الشفاء بمدينة غزة في قسم العناية المكثفة، لتلقي العلاج، نتيجة حالته الخطرة.يذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، استمر لـ 11 يوماً، وخلف أكثر من 250 شهيداً فلسطينياً.