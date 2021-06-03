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دولي

نتنياهو يُهاجم حكومة "لابيد-بينت": إنها الاحتيال الأكبر في التاريخ

نتنياهو يُهاجم حكومة "لابيد-بينت": إنها الاحتيال الأكبر في التاريخ
رام الله - دنيا الوطن
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على الائتلاف الحكومي الجديد الذي توصل له كل من زعيم حزب (هناك مستقبل) يائير لابيد وزعيم حزب (يمينا) نفتالي بينت.

وقال نتنياهو، عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "بينت قبل شهرين التزم عبر الهواء مباشرة بعدم السماح ليائير لابيد بتولي رئاسة الوزراء بالتناوب أو بتشكيل حكومة مع منصور عباس".

وأضاف: "بينت بالأمس منح رئاسة الوزراء ليائير لابيد، وشكل حكومة مع منصور عباس، هذا هو الاحتيال الأكبر في التاريخ"، داعيًا أعضاء حزبي (يمينا) و(أمل جديد)، لعدم مد يد المساعدة لهذا الائتلاف.

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