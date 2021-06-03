عاجل

  • وزارة المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار يوم الاحد الموافق 06/06/2021

شؤون فلسطينية

"معروف" يتحدث عن آخر مستجدات قرار إعادة فتح صالات الأفراح بغزة

"معروف" يتحدث عن آخر مستجدات قرار إعادة فتح صالات الأفراح بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عقَّب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، على قرار إعادة فتح الصالات والفنادق وكافة القطاعات السياحية في قطاع غزة.

وقال معروف، صباح اليوم الخميس: "التوجه الحكومي الآن يتمثل بإعادة النظر ونقاش الأمر مجدداً، بالإضافة إلى إجراء تقييم مستمر للحالة الوبائية وإمكانية فتح القطاعات المغلقة جراء تفشي وباء كورونا في قطاع غزة".

وأضاف:" السؤال هنا، ليس متى سنعيد فتح القطاعات السياحية، بل كيف يمكن فتحها بشكل سليم دون حدوث أي انتكاسة على الواقع الوبائي أو انتقال للعدوى، مثلما حدث في التجربة الأخيرة، عندما قررنا تخفيف الإجراءات".

وتابع: "نحن قريبون من تحقيق الأمر، ونحتاج تعاون الجميع والالتزام بكل إجراءات مواجهة جائحة كورونا المتخذة من قبل خلية إدارة الأزمة".

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وجهود الحكومة في التخلص من آثاره، أفاد بأن إمكانيات القطاع محدودة، الأمر الذي يدفعنا للعمل شهور عديدة، حتى نتمكن من إزالة ركام المباني المدمرة.

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، دخلت عدة وفود من مهندسي الخارج وقاموا بمعاينة المباني السكنية المدمرة والآيلة للسقوط كخطوة مهمة لبدء الاعمار، متوجهًا بالشكر لكل المتعاونين في إعادة إعمار غزة.

أخبار ذات صلة

الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد الفواكه من الداخل المحتل

الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد الفواكه من الداخل المحتل

داخلية غزة تقرر إعادة فتح صالات الأفراح اعتبارًا من غد الجمعة

داخلية غزة تقرر إعادة فتح صالات الأفراح اعتبارًا من غد الجمعة

استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال العدوان على غزة

استشهاد مواطن متأثرًا بإصابته خلال العدوان على غزة

وفاة مواطن غرقًا في بحر بيت لاهيا

وفاة مواطن غرقًا في بحر بيت لاهيا

&#34;الشعبية&#34;: لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال طريقاً للتحرير

"الشعبية": لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال طريقاً للتحرير

عائلة الأسير &#34;مصطفى أبو عرة&#34; تحمّل الاحتلال المسؤولية عن صحته

عائلة الأسير "مصطفى أبو عرة" تحمّل الاحتلال المسؤولية عن صحته

نابلس: الاحتلال يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار

نابلس: الاحتلال يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار

الاحتلال يوجه لائحة اتهام جديدة بحق الأسـيرة المقدسية فدوى حمادة

الاحتلال يوجه لائحة اتهام جديدة بحق الأسـيرة المقدسية فدوى حمادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;معروف&#34; يتحدث عن آخر مستجدات قرار إعادة فتح صالات الأفراح بغزة

"معروف" يتحدث عن آخر مستجدات قرار إعادة فتح صالات الأفراح بغزة

&#34;الشعبية&#34;: لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال طريقاً للتحرير

"الشعبية": لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة مع الاحتلال طريقاً للتحرير

عائلة الأسير &#34;مصطفى أبو عرة&#34; تحمّل الاحتلال المسؤولية عن صحته

عائلة الأسير "مصطفى أبو عرة" تحمّل الاحتلال المسؤولية عن صحته

نابلس: الاحتلال يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار

نابلس: الاحتلال يبحث عن منفذي عملية إطلاق النار

الاحتلال يوجه لائحة اتهام جديدة بحق الأسـيرة المقدسية فدوى حمادة

الاحتلال يوجه لائحة اتهام جديدة بحق الأسـيرة المقدسية فدوى حمادة

الاحتلال يرفع حكم الأسير ياسر حطاب من (40) عامًا إلى السّجن المؤبد

الاحتلال يرفع حكم الأسير ياسر حطاب من (40) عامًا إلى السّجن المؤبد

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس

منوعات

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

بعد تهمة القتل.. تهمة جديدة تلاحق نانسي عجرم

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

حورية فرغلي تصدم جمهورها بتكلفة عمليات ترميم أنفها بأميركا

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

شاهد كيف شجعت آيتن عامر جمهورها على تلقي لقاح (كورونا)

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

ما حقيقة وفاة أيمن زيدان؟

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

شاهد: جومانا مراد تصدم جمهورها باطلالتها بعد شهرين على وفاة ابنتها

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

بعد نجاح عملياتها.. هل ستعود حورية فرغلي للعمل الفني؟

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد: نبيلة عبيد تصدم هالة صدقي بطريقة تهنئتها لعيد ميلاد الأخيرة

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد كيف تخطت حلا الترك أزماتها العائلية

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: منة عرفة تلفت الأنظار في أول صورة من حفل خطوبتها

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

شاهد: بلقيس تُثير الضجة بحركاتها العفوية مع سيف نبيل

عربي

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

عائلة القذافي ترد على قذاف الدم وتكشف كواليس التسجيل الصوتي يوم مقتله

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

تنظيم الدولة يهاجم الحشد الشعبي شمالي بغداد

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

فقدان 23 مهاجرا وانتشال جثتين جراء غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)

رئيس الوزراء المصري: 2.5 مليون مواطن تلقوا لقاحا ضد (كورونا)