دولي

الشاباك يُقرر تأمين "بينت" في خطوة غير معتادة

الشاباك يُقرر تأمين "بينت" في خطوة غير معتادة
نفتاا
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك)، اليوم الخميس، "إن وحدة تأمين الشخصيات في الجهاز قررت تأمين رئيس حزب يمينا نفتالي بينت، إعتباراً من اليوم وذلك بعد أنً تزايدت التهديدات على حياته في الأيام الأخيرة من قبل خصومه السياسيين بعد توقيع اتفاقيات الائتلاف، يوم أمس، مع رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد.

ووفق صحيفة (يديعوت آحرنوت) فإنه تعتبر خطوة غير معتادة ، حيث يؤمن جهاز الشاباك من يُعرف بـ "رموز الحكومة" مثل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس المعارضة.

يُشار إلى أنّ  جهاز الشاباك، حذر يوم الإثنين الماضي، من زيادة التحريض ضد بينت وعضو الكنيست أييليت شاكيد ويائير لبيد، وأمر الشرطة وحراس الكنيست بزيادة الحراسة حول بينت وشاكيد.

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