وزير الاقتصاد الوطني وسفير الهند يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، سفير الهند الجديد لدى دولة فلسطين موكول آريا، بمناسبة تسلمه مهام عمله.وأعرب الوزير في بداية اللقاء عن شكره وتقديره للهند على أشكال الدعم الذي تقدمه لدولة فلسطين متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهامه.وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة على أهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما ينسجم مع حجم العلاقات التاريخية المميزة بينهما والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين.وبحث الجانبان، تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني والحاجة الملحة لتقديم الاغاثة الإنسانية العاجلة للمواطنين وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال واشارا الى اهمية تضافر الجهود لتقدم كل اوجه الدعم لاهلنا في قطاع غزةووضع الوزير، السفير، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، واستراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني، والجهود التي تبذل لتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين لا سيما المناطق الصناعية، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.وأعلنا عن قرب حفل وضع حجر الأساس لمركز تراثي لتطوير المنتجات التراثية وتمكين المرأة والشباب، بتكلفة قدرها 5 ملايين دولار، بتمويل الحكومة الهندية.يذكر، أن مركز تراثي سيتم تشييده في مدينة رام الله بمساحة إجمالية تبلغ 1850 متراً مربعاً، وافتتاح آخر في مدينة غزة، يهدف إلى دعم النساء وصغار منظمي المشاريع في الصناعات الإبداعية والثقافية؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التراثية، مع تصاميم إبداعية مستمدة من التراث الفلسطيني، للتنافس بالأسواق المحلية والدولية.