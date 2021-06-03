أندونيسيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في حل القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، الاتحاد الأوروبي، بلعب دور أكبر في جهود حل القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمرسودي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وقالت مرسودي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "تبادلنا الأفكار حول القضية الفلسطينية، ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار، ونأمل أن تلتزم جميع الأطراف بالحفاظ على الوضع الملائم".وشددت الوزيرة الإندونيسية على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل منع تكرار الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.وأضافت: "يجب أن نضاعف جهودنا لحل المشكلة الجوهرية، وهي الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال مفاوضات ذات مصداقية على أساس حل الدولتين".من جهته، أكد بوريل أن: "حل الدولتين أساسي لحل قضية فلسطين، ويجب تشجيعه ومتابعته بنشاط".وأضاف: "عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يجب ألا ننتظر بضع سنوات حتى تتكرر أعمال العنف، ويتعين علينا أن نبدأ مفاوضات جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط".