تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:أولًا: أسعار الخضروات:3 كيلو البندورة: = 2 شيكل6 كيلو خيار حمامات = 10 شيكل3 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل6-8 كيلو بطاطس بلدية كبيرة = 10 شيكل10 كيلو بطاطس بلدية صغيرة = 10 شيكلكيلو ملوخية = 2 شيكلكيلو كوسا = 3.5 شيكلكيلو بصل بلدي = 1.5 شيكلكيلو بصل أحمر = 2 شيكلكيلو فلفل أخضر = 4 شيكلكيلو فلفل رومي = 6 شيكلكيلو زنجبيل أخضر = 20 شيكلكيلو قرع أصفر = 2 شيكلكيلو باذنجان = 3 شيكلأوقية ورق عنب = 3 شيكلقلقاس = 6 شيكلأوقية ثومة =: 2 شيكلخس (كبير) = 2 شيكلملفوف أحمر: = 3 شيكل3 كيلو ليمون = 10 شيكلكيلو جزر = 2 شيكلثانيًا: أسعار الفواكه:كيلو موز = 4 شيكل3 كيلو تفاح = 10 شيكلكيلو تفاح أمريكي = 7 شيكلكيلو أفوكادو = 6 شيكلكيلو كيوي = 7 شيكلكيلو شمام = 2 شيكلكيلو عنب أسود = 8 شيكلكيلو رمان = 4 شيكل8 كيلو بطيخ = 10 شيكلكيلو خوخ = 6 شيكلكيلو مشمش = 6 شيكلثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:كرتونة بيض = 11 شيكلكيلو دجاج = 11 شيكلكيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكلكيلو لحمة بتلو = 38 إلى 42 شيكل.