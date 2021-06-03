شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

3 كيلو البندورة:  = 2 شيكل

6 كيلو خيار حمامات  = 10 شيكل

3 كيلو خيار بلدي  = 10 شيكل 

6-8 كيلو بطاطس بلدية كبيرة  = 10 شيكل

10 كيلو بطاطس بلدية صغيرة  = 10 شيكل 

كيلو ملوخية  = 2 شيكل

كيلو كوسا  = 3.5 شيكل

كيلو بصل بلدي  = 1.5 شيكل

كيلو بصل أحمر  = 2 شيكل 

كيلو فلفل أخضر  = 4 شيكل

كيلو فلفل رومي  = 6 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر  = 20 شيكل 

كيلو قرع أصفر  = 2 شيكل 

كيلو باذنجان  = 3 شيكل

أوقية ورق عنب  = 3 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

أوقية ثومة =: 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر: = 3 شيكل

3 كيلو ليمون  = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو موز  = 4  شيكل

3 كيلو تفاح  = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي =  7 شيكل 

كيلو أفوكادو  = 6 شيكل

كيلو كيوي  = 7 شيكل

كيلو شمام  = 2 شيكل 

كيلو عنب أسود  = 8 شيكل  

كيلو رمان  = 4 شيكل 

8 كيلو بطيخ   = 10 شيكل 

كيلو خوخ  = 6 شيكل  

كيلو مشمش  = 6 شيكل  

ثالثًا: أسعار الدواجن واللحوم:

كرتونة بيض =  11 شيكل 

كيلو دجاج = 11 شيكل

كيلو لحمة كبيرة = 33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو =  38 إلى 42 شيكل.

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