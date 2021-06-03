واشنطن تعرض 7 ملايين دولار للقبض على زعيم (تنظيم القاعدة) ببلاد المغرب الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة، عن تخصيص مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدي إلى تحديد مكان وجود زعيم (تنظيم القاعدة) في بلاد المغرب الإسلامي، أبو عبيدة يوسف العنابي.وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن المطلوب الجزائري الجنسية، والمعروف باسم يزيد مبارك، أصبح في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 زعيما للتنظيم، خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي تم القضاء عليه في حزيران/يونيو 2020 في شمال مالي بأيدي الجيش الفرنسي، حسب ما نقل موقع (فرانس 24).وتابعت الخارجية الأمريكية: "نشجع أي شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصية إلى +المكافآت من أجل العدالة+ عبر (سيغنال) أو (تلغرام) أو (واتساب) (...) علما أن كافة الاتصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامة".كما نوهت الوزارة في بيانها إلى أن العنابي كان "زعيما لمجلس الأعيان في (تنظيم القاعدة) في بلاد المغرب الإسلامي، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".وأشار نفس البيان، إلى أن المطلوب مدرج منذ أيلول/سبتمبر 2015 على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين ومنذ شباط/فبراير 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.هذا، وحصل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على ولاء العديد من الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".